29.08.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Доходы политиков, Киев, Общество, Политика, Украина
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Доходы Порошенко выросли в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом и составили почти 3 миллиона долларов



В Едином реестре деклараций во вторник появились новые сведения о доходах президента Украины Петра Порошенко, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на Capital.ua.

Порошенко задекларировал дивиденды от ПАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпител» в размере 31, 777 миллиона гривен – или 1,1 миллиона долларов.

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Парой месяцев ранее Порошенко уже задекларировал свыше 34,7 миллиона гривен – 1,2 миллиона долларов – и тоже в виде дивидендов от фонда. И наконец, еще ранее в текущем году украинский президент задекларировал проценты от вкладов в Международном инвестиционном банке и от продажи некой недвижимости. Поступления составили 9,3 миллиона гривен или 332 тысячи долларов.

Таким образом, общий доход, который задекларировал президент одной из самых бедных стран Европы, составил примерно 75,8 миллиона гривен или 2,7 миллиона долларов. Это в 4,5 раза выше, чем его доходы за весь 2017 год (тогда было задекларировано 16,3 миллиона гривен). А ведь год еще не закончился!

Кстати, в декларации Петра Порошенко за 2016 год указано, что он выступает конечным бенефициарным собственником примерно ста компаний.

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