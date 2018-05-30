30.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Доклад ЦРУ: в Северной Корее появится сеть американских бургерных

Согласно докладу ЦРУ, в Северной Корее может появиться сеть американских бургерных, что должно стать знаком улучшения отношений между Пхеньяном и Вашингтоном, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Телеканал NBC со ссылкой на собственные источники, знакомые с докладом Центрального разведывательного управления (ЦРУ), сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын намерен открыть в Пхеньяне франшизу одного из американских ресторанов быстрого питания. По словам собеседника телеканала, данный жест должен стать знаком улучшения американо-северокорейских отношений. Однако отмечается, что отказываться от ядерного оружия глава КНДР не намерен.

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Подобный отчет разведывательного управления был подготовлен в связи с намеченным на июнь саммитом глав государств в Сингапуре. По мнению американских аналитиков из ЦРУ, у главы Белого дома Дональда Трампа незначительные шансы убедить коллегу из КНДР отказаться от ядерного оружия, так как в планы Пхеньяна денуклеаризация Корейского полуострова не входит. К подобным выводам специалисты пришли на основе анализа последних заявлений Ким Чен Ына и изменений политики Северной Кореи.

Акт доброй воли в виде открытия сети американских бургерных в КНДР направлен на демонстрацию президенту США, являющемуся любителем фастфуда, готовности к ведению диалога, подчеркнули аналитики. Напомним, что в январе этого года главный врач Белого дома указал главе государства на проблемы с лишним весом и порекомендовал ему отказаться от блюд быстрого питания. Также известно, что ранее Трамп отмечал свою готовность провести переговоры с Ким Чен Ыном за гамбургером.