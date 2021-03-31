Доклад командующего ВСУ обернулся скандалом на Украине

31.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Очередным скандалом на Украине обернулось вчерашнее выступление с трибуны Верховной рады командующего ВСУ генерала Руслана Хомчака, в ходе которого он озвучил, казалось бы, уже традиционные сведения о «концентрации российских войск вдоль границ». Работающие в стенах украинского парламента журналисты зафиксировали паническую реакцию депутатов из партии Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В выступлении Хомчака, казалось бы, перечислялись уже привычные для Украины перечисления параметров угрожающих Киеву российских группировок.

«В последнее время из разных регионов РФ под видом контрольных занятий за зимний период обучения поддержания боевой готовности и общей подготовки к предстоящим совместных стратегических учений «Запад-2021» ВС РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины: на севере, на востоке и на юге, а именно в Брянской, Воронежской областях и АР Крым. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной, создает угрозы военной безопасности государства», – заявил Хомчак.

По его словам, с 2014 года Россия наращивает в Крыму группировку, которая в настоящее время составляет около 32 700 военнослужащих.

«В середине марта этого года на полигоне «Опук» отработано мероприятия боевой подготовки по вопросам высадки воздушного и морского десантов двумя батальонами тактическими группами при поддержке артиллерии тактической группы, артиллерийской тактической группы из состава 7-й десантно-штурмовой дивизии. После окончания учений указанные подразделения были оставлены в районе полигона. Дополнительно отмечено наращивание группировки за счет перемещения ещё пяти батальонных тактических групп», – добавил украинский командующий.

На территории ЛДНР Хомчак насчитал два армейских корпуса в составе четырнадцати боевых бригад, полков и подразделений обеспечения численностью около 28 тысяч человек. Помимо этого, по его словам, количество кадровых офицеров ВС РФ, инструкторов и военных советников в республиках Донбасса составляет более двух тысяч. Кроме того, в Ростовской области дислоцируется до 12 батальонов тактических групп со сроком готовности 1-2 суток.

Украинский командующий добавил, что на данный момент армия ЛДНР отрабатывает вопрос введения как наступательных, так и оборонительных действий, занимается накоплением материально-технических запасов для обеспечения этих действий, а также созданием и подготовкой мобилизационного резерва путём проведения собрания с резервистами.

Хомчак заверил, что в ответ Киев проводит «усиление группировок ООС на территории Донецкой и Луганской областей и на Крымском направлении».

Однако, похоже, словам командующего о надежной обороне не поверили даже в правящей партии. Парламентские фотографы зафиксировали, как «Слуга народа» Анна Колесник в зале парламента набирает на телефоне СМС: «Мы слушаем Хомчака. Надо сваливать из этой страны».

Куда спокойнее речь украинского командующего встретили в ДНР.

«Воинственная риторика Киева служит одной цели – привлечь внимание Вашингтона и застолбить украинскую тему во внешнеполитической повестке США. Отчасти это рассчитано и на Европу, но здесь усилия менее эффективны. Это видно на примере того, что вчера вечером состоялось обсуждение вопросов, в том числе и темы Донбасса, без участия Зеленского во время видеоконференции Путина, Меркель и Макрона», – заявил «ПолитНавигатору» работающий в Донецке известный военкор Андрей Бабицкий.

«Вообще тема боевых действий воспринимается Киевом как сугубо инструментальная. Она продаётся на Запад с тем, чтобы у антироссийской политики, проводимой Западом, были всё новые и новые аргументы, но, похоже, Европу уже страшно раздражает этот тянущийся семь лет у неё под боком конфликт, перспектива мирного урегулирования которого даже не просматривается из-за позиции Киева по «Минску».

«Поэтому я считаю, что Украина продолжает давать знак Вашингтону о том, что продолжает оставаться послушным инструментом в рамках антироссийского политического курса, она готова и дальше играть эту роль», – добавил журналист.

По его словам, обострение на Донбассе будет углубляться, однако наступления, о котором говорят в Киеве и которого опасаются в республиках, не будет.

«Дело в том, что, я думаю, в Киеве помнят опыт 2008 года, когда Россия провела операцию по принуждению Грузии к миру. Этот вариант может быть использован и здесь, в случае, если украинская армия совершит полноценный акт агрессии против народных республик», – уверен Андрей Бабицкий.

В свою очередь председатель Комитета по внешней политике и международным связям Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский также связал киевскую истерию с переговорами участников Нормандского формата без Украины и попыткой напомнить о себе Вашингтону.

«Украина с ужасом восприняла новость о встрече нормандской тройки и обсуждении вопроса Донбасса без Украины. Киев регулярно делает попытки включить в переговорный процесс США и Британию, поскольку переломить ситуацию и продавить свои условия Украине не удается. Для этого ВСУ проводят военно-политические провокации во всех сферах – от линии фронта до МИДовских учреждений стран Запада», – прокомментировал Бердичевский «ПолитНавигатору».