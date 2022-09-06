Доклад МАГАТЭ – без сюрпризов, но с подлыми намёками

Новости Украины

Ждать объективного отчета о визите миссии МАГАТЭ на ЗАЭС было бессмысленно. Надежда была, хотя бы на нейтральный отчет. На то, что им не безразлична судьба миллионов людей, безопасность, жизнь и здоровье которых зависит от ситуации на станции.

Что мы видим в отчете. МАГАТЭ воздержалось от прямых обвинений как Украины, так и России в обстрелах станции. И это уже прогресс для международной структуры, с явным прозападным креном. Но, если этот текст рассчитан на широкую аудиторию, а не только на специалистов, для которых очевидно – МАГАТЭ валяет дурака, то эмоциональная подача явно ангажирована и текст скомбинирован однобоко.

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Авторы пишут, ссылаясь исключительно на украинскую сторону – это Украина переживает об обстрелах, это Украина указывает на военную технику, находящуюся на территории ЗАЭС. «…события в апреле, о которых сообщила Украина, потенциально поставили под угрозу физическую целостность соответствующих ядерных объектов, таких как крылатые ракеты, пролет которых был зафиксирован на площадке ЗАЭС», – да, крылатые ракеты угрожают целостности. А, кто же их туда послал?

П.24 отчета.

«Как сообщила Украина, 5 августа возобновился обстрел района азотно-кислородной станции АЭС. Пожарные быстро потушили пожар, однако станция нуждалась в ремонте».

Не будет же Украина отчитываться о своих обстрелах станции – наверное, так должен воспринимать текст, какой-нибудь европейский читатель? Значит, кто стрелял? Россия? К этому подводит текст МАГАТЭ.

И в п.26 на арену выходит директор МАГАТЭ, и как заботливый отец с огорчением констатирует факты:

«…Генеральный директор МАГАТЭ заявил в пресс-релизе от 6 августа, что на АЭС развивается все более тревожная ситуация, и он призвал к максимальной сдержанности, чтобы избежать любой аварии, которая может угрожать здоровью населения в Украине и в других местах. Генеральный директор далее заявил, что военные действия ставят под угрозу ядерную безопасность ЗАЭС, это совершенно неприемлемо, и чего следовало избегать любой ценой. Он отметил, что любая военная огневая мощь, направленная на объект или с него, будет равносильна игре с огнем с потенциально катастрофическими последствиями. Генеральный директор решительно и безотлагательно призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность вблизи этого важного ядерного объекта с его шестью реакторами. Любая военная деятельность – например, обстрел – внутри ядерного объекта или вблизи него потенциально может привести к неприемлемым радиологическим последствиям».

То есть, какие «все стороны»? Все стороны обстреливают станцию? Наверное, нет? Но Гендиректор не указывает прямо – кто же обстреливает, но намекает, что и со станции ведется стрельба.

И снова Украина информирует!

«28. Кроме того, Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что обстрелы произошли в течение трех последующих дней, 20-22 августа, в результате чего была повреждена инфраструктура ЗАЭС, включая переходные галереи, используемые персоналом ЗАЭС для доступа к энергоблокам (эстакада), а также лабораторные и химические объекты».

Наконец-то МАГАТЭ переходит к решительным действиям. «40. Статья 3 гласит, что «обслуживающий персонал должен быть в состоянии выполнять свои обязанности по охране и обеспечению безопасности и иметь возможность принимать решения без неоправданного давления».

А разве можно без давления, если там ситуация, которая описана в п.41?

«С 4 марта штатное руководство и персонал продолжали эксплуатировать ЗАЭС и выполнять свою повседневную работу, но объект оставался под контролем командующего находящимися там российскими силами».

Вот, беда. Конечно, если бы был под контролем ВСУ, то эта обезьяна с гранатой вела себя прилично.

Далее, немного размыто – не вполне понятно, отчего персонал в стрессе – то ли от присутствия российских коллег, то ли от обстрелов.

«42. В апреле ГИЯРУ проинформировал МАГАТЭ о том, что “персонал на ЗАЭС работал под невероятным давлением”, а “моральный дух и эмоциональное состояние” персонала на ЗАЭС были “очень низкими”. Руководство завода проинформировало МАГАТЭ о том, что самые последние обстрелы затронули системы безопасности и привели к повреждению систем и оборудования завода. Эти недавние инциденты в то же время усилили беспокойство и давление на персонал, эксплуатирующий ЗАЭС. В одном случае пересменку пришлось остановить. Состояние, при котором эксплуатирующий персонал подвергается постоянному высокому стрессу и давлению во время эксплуатации АЭС, не является устойчивым и может привести к увеличению числа человеческих ошибок с последствиями для ядерной безопасности».

Но, затем, в отчете всё ставится на свои места –

«44. Генеральный директор неоднократно подчеркивал,.. что МАГАТЭ все больше обеспокоено тяжелыми условиями, с которыми сталкивается персонал украинской АЭС, обрисовывая в общих чертах ухудшающуюся ситуацию для персонала украинской АЭС. Персонал управлял объектом в чрезвычайно стрессовых условиях, находясь под контролем российских вооруженных сил. … Генеральный директор осудил любые акты насилия, совершенные на ЗАЭС или вблизи нее, или против ее персонала, и заявил, что крайне важно, чтобы украинский персонал, работающий на станции в условиях российской оккупации, мог выполнять свои важные обязанности без угрозы или давления, которые подрывают не только их собственную безопасность, но и безопасность самого объекта».

Так, а о каких актах насилия в отношении персонала идет речь? Намек без фактов?

Оказывается, российские военные ограничивали украинский персонал в доступе к охлаждающим прудам. Возможно, во время обстрела, чтобы этот персонал не погиб под родными ракетами и ударами беспилотников?

Пожаловались и на недоукомплетованность в 40% персонала. Так, может это претензия запоздала минимум на полгода, год, два?

И вообще, персонал находился под постоянным стрессом, «что могло привести к увеличению числа человеческих ошибок и несчастных случаев». Так, это вы ещё персонал завода «Азовсталь» не видели – вот, кто находился под стрессом, благодаря ВСУ. А на станции – так, лёгкий испуг.

В целом, авторы доклада выступают за всё хорошее, против всего плохого. За то, чтобы стороны внесли свой вклад «в обеспечение эффективных цепочек поставок для ядерной безопасности станции при любых условиях, включая безопасные транспортные коридоры». Также МАГАТЭ порекомендовало организовать на ЗАЭС учения для отработки эффективного реагирования в случае аварийной ситуации на объекте. Подробно описано, что проверили, что посмотрели, какие разрушения были нанесены, какие угрозы есть, и какие могут быть.

Поставить «отлично» ангажированному докладу нельзя. Но, и украинская сторона вряд ли оценит текст выше, чем на «удовлетворительно». Призывы ко «всем сторонам» прекратить обстрелы – бессмысленны. Украина будет трактовать по-своему.

По большому счету, доклад в основном такой, какой можно было ожидать. Сложно было представить, что будет указано на главного и единственного виновника возможной ядерной катастрофы – Украину.

Значит, ВС РФ продолжает свою миссию по защите людей от сумасшедшего, террористического режима.