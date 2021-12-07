Докладчик Европарламента по Косово заявила, что Сербской православной церкви не существует

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Представитель немецких «зеленых» и докладчик Европарламента по Косово Виола фон Крамон пришла к парадоксальному выводу, что СПЦ как таковой не существует.

Об этом она написала в своем твиттере по итогам встречи с епископом Дюссельдорфским и Немецким (СПЦ) Григорием. , сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По сообщению епархии, епископ Григорий принял фон Крамон, известную своими постоянными выпадами против Сербии и поддержкой албанцев, рассказав ей функционировании Дюссельдорфской и Немецкой епархии, о ее многочисленных общинах, проблемах в достижении лучшего правового положения епархии и участии в межрелигиозном диалоге в немецком обществе.

«Во время встречи епископ Григорий и госпожа фон Крамон уделили особое внимание ее недавнему посещению монастыря Высокие Дечаны. Епископ попросил госпожу фон Крамон работать с коллегами-депутатами Европарламента, чтобы помочь временной администрации Приштины выполнить решение их собственного же Конституционного суда от 2016 года, согласно которому Высоким Дечанам должны быть возвращены 24 гектара монастырской земли», – говорится в заявлении епархии.

В ходе произошедшего в твиттере обсуждения встречи один из пользователей соцсети спросил фон Крамон можно ли изменить пророссийскую ориентацию Сербской православной церкви.

«Не существует «Сербской православной церкви, там автономные епархии, что отличает их от Католической церкви. Поговорите с епископом и будете удивлены», – написала в ответ докладчица Европарламента по Косово.

Впоследствии, осознав, что сморозила очередную глупость, фон Крамон быстро удалила этот твит, но пользователи успели сделать копии.