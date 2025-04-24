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Хорватский депутат Европарламента и докладчик по Сербии Тонино Пицула заявил, что Сербия не сможет стать членом Евросоюза, пока не откажется от политики «сербского мира».

Также, по его словам, для этого она должна признать независимость Косово, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В интервью хорватскому изданию Jutarnji List Пицула выразил скептицизм по поводу расширения ЕС к 2030 году, заявив, что даже Черногория, которая продвинулась дальше всех в переговорах, к тому времени не вступит в Евросоюз.

«Я не испытываю оптимизма по поводу вступления новых членов. Если бы референдум о вступлении Сербии в ЕС состоялся завтра, нам не стоило бы ожидать впечатляющего результата», – сказал он, оценивая отношение сербского народа к евроинтеграции.

Пицула также добавил, что Сербия «топчется на месте» на своем европейском пути.

«Политика Вучича по обвинению Хорватии в причастности к цветной революции — это его дешевая попытка обрести дополнительную легитимность у сербской общественности. Сейчас он предпочел бы вызвать беспорядки на севере Косово, но он потратил все свои кредиты после вторжения сербских военизированных групп в Баньску 2023, когда был убит косовский полицейский. Вызвать беспорядки в Косово обойдется ему гораздо дороже, чем спровоцировать Хорватию, и у него также есть хороший расчет, потому что Зриневац, Пантовчак и Маркова площадь (органы власти Хорватии – ред.) недостаточно делают, чтобы предупредить Брюссель о жестоком обращении с хорватскими гражданами в Сербии. Несколько месяцев назад я предложил пригласить на ковёр посла Сербии в Хорватии, но он покинул Хорватию. Очевидно, что это был человек, который видел в своей миссии в Хорватии учебный полигон для токсичного поведения, что также говорит о восприятии Вучичем Хорватии как страны, в которую он может отправить кого-то, кто всегда может послужить агентом для организации беспорядков», — заявил депутат.

Так лицемерно он ответил на обвинения Белграда в том, что Загреб спонсирует и поддерживает беспорядки в Сербии, привечает у себя лидеров сербского протеста, подвергающихся преследованию со стороны сербских силовиков, а также на то, что Сербия выслала хорватских активистов за участие в беспорядках на сербской территории.

В начале мая Европарламент должен выслушать доклад Пицулы о ситуации в Сербии за последние два года. Учитывая то, что автор документа – патентованный сербофоб, специально поставленный на такую должность, можно предполагать, что европерспективы Белграда окажутся весьма туманными.