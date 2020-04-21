Доклады о тысячах российских военнопленных оказались ложью

21.04.2020, Киев, Максим Карпенко

У Киева заканчиваются пленные для обменов с республиками Донбасса и Россией, что развенчивает миф о российских военных и «наемниках», сражающихся на территории Донбасса и плененных украинской армией.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил бывший глава украинского офиса Интерпола, экс-депутат Верховной рады Кирилл Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пленные скоро закончатся и больше делать красивую мину при плохой игре уже будет сложно. Уже начали освобождать террористов из группировки «Хизб-ут-Тахрир». Ладно, мы уже умалчиваем, что меняют граждан Украины на граждан Украины.

О тысячах военных. Я помню – есть сейчас такой законотворец Валек Наливайченко, он рассказывал, что в день по двадцать диверсионных разведывательных групп брал с русскими паспортами, чуть ли не с российскими флагами наперевес. Где они все?

Когда вы послушаете российских пропагандистов, те аргументы, которые они говорят, к сожалению, они-то соответствуют истине. Почему вы не меняете российских задержанных военных, которых в Украине… сколько там сумасшедший Александр Валентинович Турчинов наблюдал каждый раз? Сколько их? Почему вы их не меняете на украинцев, вы же их позадерживали? Петя с паспортами ездил», – заявил Куликов.