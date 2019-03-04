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04.03.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Колониальная демократия, Политика, Россия, США, Украина
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«Доколе Россия будет признавать это недоразумение?» – Кедми об Украине

Совершенно не важно, кого снова назначат США во главе Украины – России пора перестать признавать верхушку колониальной администрации в Киеве.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На примере Порошенко, на примере Украины и этих выборов можно судить, какова степень разумности, профессионализма, предвидения событий у американцев, когда они определяют, кто должен руководить какой страной.

Никто из тех, кого они поставили как свою креативу руководства Украины в 2014 году, никто из них сегодня не то что не пользуется доверием – не знают, как от них избавиться. То есть, они ничего не смогли правильно определить. Это говорит об их профессионализме и о том, насколько вообще можно полагаться на американский государственный аппарат, что он правильно оценивает ситуации и их решения», – заявил Кедми.

«Проблема и вопрос не в том, кого назначат, и кого выберет в очередной раз оболваненный украинский народ, а в том, доколе Россия будет признавать это недоразумение, эту полунацистскую хунту, «Гуляйполе» и относиться к нему как к государству, а к тем гайдамакам, которые стоят во главе, как к государственным деятелям», – добавил представитель Израиля.

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