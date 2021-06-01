Доктор Комаровский верит в эффективность «Спутника-V», но уважает украинскую диктатуру

01.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский считает, что российская вакцина «Спутник» – «нормальная» и способствует снижению заболеваемости в странах, где применяется. Но сам он не привился этой вакциной, поскольку она не зарегистрирована на Украине.

Об этом он заявил в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не привился «Спутником» хотя бы потому, что я не привык нарушать законы государства, где я живу. Я не нарушаю законы, я не могу использовать в своей стране препарат, который не зарегистрирован в моей стране», – сказал Евгений Комаровский.

Он считает, что, несмотря на то, что «Спутник» пока не зарегистрирован ВОЗ, привитых им граждан России вполне могут пускать в ЕС.

«Это ещё бабушка надвое сказала, будут их пускать или нет, бабушка Байдена, скорее всего. Путин встретится, и глядишь, будут пускать везде», – сказал врач.

Он считает, что «Спутник» – хорошая вакцина, но ее не могут «оформить».

«Проблема не в «Спутнике». «Спутник» – нормальная вакцина. Просто нет людей, которые могут нормально оформить документацию. Чтобы это было на что-то похоже. Но, тем не менее, там, где массово прививаются «Спутником» – значительное снижение заболеваемости при крайне малом количестве побочных эффектов», – отметил Евгений Комаровский.

Напомним, что в октябре 2020 года временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин провела “конструктивный коллегиальный ужин” с главой минздрава Степановым, чтобы обсудить борьбу с коронавирусом и реформы в сфере здравоохранения.

По результатам этой беседы американская дипмиссия сообщила: «Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла клинических испытаний на безопасность!».

До этой встречи глава украинского минздрава не исключал возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена ВОЗ, однако после встречи он заявил, что пока не стоит даже обсуждать такую возможность, потому что, по его словам, она якобы не прошла определенные стадии клинических испытаний.