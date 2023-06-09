Доктор Комаровский: Запад ещё не напился нашей крови

Вадим Москаленко .  
09.06.2023 18:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1060
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Страны западного блока не собираются ничего предпринимать для прекращения войны на Украине – массовые разрушения и жертвы среди мирного населения их полностью устраивают.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту сказал друг пропагандиста Дмитрия Гордона украинский врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока не собираются ничего предпринимать для прекращения войны на Украине – массовые...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«От начавшегося контрнаступления я жду окончания войны. Все мы ждём окончания войны. И все мы понимаем, что та, просто фантастическая цена, которую мы уже заплатили, она недостаточна.

То есть весь мир, который наблюдает за уничтожением Украины, он ещё не наелся, им ещё мало, они считают, что ещё недостаточно. Они считают, что у них есть время подождать с самолётами, с помощью, и так далее.

Мне казалось, что когда в феврале 2022 системы залпового огня начали херачить спальные районы, мир должен был проснуться. Когда начали херачить окопы в Чернобыльской зоне, когда случилась Буча, когда увидели тяжёлую технику в реакторном зале ЗАЭС, мир должен был проснуться. Но он не проснулся.

У вас на глазах огромная страна с совершенно неограниченными ресурсами, насилует другую страну. И весь мир на это смотрит, выражает соболезнования: «Давайте, ребята, мы вам ещё дадим оружия. Вас и ваших детей ещё недостаточно убили, не всё ещё разрушили». Я вообще не понимаю, что сейчас происходит, не понимаю реакцию «мирового сообщества», – стонал Комаровский.

Он пожаловался, что США не поставляют Украине списанные пикапы, хотя в ВСУ до сих пор наблюдается жёсткая нехватка легковых автомобилей.

«Когда я вижу очередной сбор «на пикапы для военных» – у меня комок в горле. Каждый ведь знает, сколько этих списанных пикапов у американцев – они стоят до горизонта. И ленд-лиз они вроде подписали.

Люди отдают последнее, чтобы собрать на пикап для военных, а у них они стоят, нахрен никому не нужные! И они озабоченность проявляют. Вы сколько угодно можете рассказывать, что оружие не можете дать, то и это не можете, истребители нельзя… но пикапы кто вам мешает дать?!» – бесился «писатель».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть