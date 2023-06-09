Доктор Комаровский: Запад ещё не напился нашей крови

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Страны западного блока не собираются ничего предпринимать для прекращения войны на Украине – массовые разрушения и жертвы среди мирного населения их полностью устраивают.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту сказал друг пропагандиста Дмитрия Гордона украинский врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От начавшегося контрнаступления я жду окончания войны. Все мы ждём окончания войны. И все мы понимаем, что та, просто фантастическая цена, которую мы уже заплатили, она недостаточна. То есть весь мир, который наблюдает за уничтожением Украины, он ещё не наелся, им ещё мало, они считают, что ещё недостаточно. Они считают, что у них есть время подождать с самолётами, с помощью, и так далее. Мне казалось, что когда в феврале 2022 системы залпового огня начали херачить спальные районы, мир должен был проснуться. Когда начали херачить окопы в Чернобыльской зоне, когда случилась Буча, когда увидели тяжёлую технику в реакторном зале ЗАЭС, мир должен был проснуться. Но он не проснулся. У вас на глазах огромная страна с совершенно неограниченными ресурсами, насилует другую страну. И весь мир на это смотрит, выражает соболезнования: «Давайте, ребята, мы вам ещё дадим оружия. Вас и ваших детей ещё недостаточно убили, не всё ещё разрушили». Я вообще не понимаю, что сейчас происходит, не понимаю реакцию «мирового сообщества», – стонал Комаровский.

Он пожаловался, что США не поставляют Украине списанные пикапы, хотя в ВСУ до сих пор наблюдается жёсткая нехватка легковых автомобилей.

«Когда я вижу очередной сбор «на пикапы для военных» – у меня комок в горле. Каждый ведь знает, сколько этих списанных пикапов у американцев – они стоят до горизонта. И ленд-лиз они вроде подписали. Люди отдают последнее, чтобы собрать на пикап для военных, а у них они стоят, нахрен никому не нужные! И они озабоченность проявляют. Вы сколько угодно можете рассказывать, что оружие не можете дать, то и это не можете, истребители нельзя… но пикапы кто вам мешает дать?!» – бесился «писатель».