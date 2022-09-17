Доктор Принстонского университета высоко оценил саммит ШОС и осудил попытки «отмены» русской культуры

Прошедший в Самарканде саммит ШОС-2022 продемонстрировал совершенно иной подход России к мировой политике, нежели у США и Евросоюза.

Об этом в эфире «Russia News» высказался венгерский специалист по культуре, композитор и доктор наук Принстонского университета США Дюла Чапо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Венгр поделился впечатлениями после посещения саммита.

«Я был преподавателем в США в Университете Принстона, преподавал 30 лет в Канаде. Поэтому, конечно, мне не понаслышке известно отношение американцев и канадцев к России. Мы должны строить более человекоцентричный подход, по сравнению с технократическим.

Что касается саммита ШОС, считаю, что очень важно, чтобы более крупные и более мелкие члены групп стран имели равные условия высказывать свое мнение. Здесь я не заметил какого-то подавляющего воздействия России на другие страны.

Наоборот, я вижу со стороны России очень взвешенный подход. Например, я вижу попытку включить Афганистан в общую систему стран Центральной Азии для решения проблем. Россия не пытается изолировать кого-то.

Знаете, я всегда был и остаюсь мечтателем. Всегда мечтал, чтобы Европейский Союз простирался от Лиссабона до Владивостока и включал всех, потому что в Евразии культура более взаимосвязана между собой, чем, например, с трансатлантическими странами.

Русская культура много значит для меня, и отменить ее невозможно. Я всегда восхищался музыкой Стравинского, Мусоргского, я читал Достоевского. И даже здесь, в Узбекистане, встретил много интересных людей из России, например, доктора из Москвы и ученого физика, изучающего солнце, и мы сейчас общаемся, и я не ощущаю никаких барьеров, здесь очень открытое общество», – рассказал венгерский эксперт.