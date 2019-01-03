“Доктор Смерть” отговаривает украинцев согреваться алкоголем

03.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинцам не стоит согреваться на морозе употреблением алкоголя, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом пишет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава гражданка США Ульяна Супрун, прозванная в медицинском сообществе страны “Доктором Смерть” за продвигаемую ею антисоциальную медреформу.

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“Многие люди до сих пор верят в распространенный миф — надо выпить алкоголь, чтобы согреться. Поэтому часто перед выходом на улицу или во время прогулки употребляют что-то «горячее». На самом деле ощущение тепла от алкоголя обманчиво. Независимо от того, какой именно алкогольный напиток вы пьете”, – утверждает она

Также Супрун подробно расписывает действие алкоголя нга организм украинца.

“1. Алкоголь расширяет кровеносные сосуды на поверхности тела, а прилив крови вызывает ощущение тепла. Внутренние органы в это время тепло теряют. Потеря тепла с поверхности кожи и конечностей на холоде происходит быстро, а общая температура тела снижается.

2. Когда нам становится холодно, мы начинаем дрожать. Именно дрожание является одним из способов, который помогает телу сохранять тепло. Впрочем алкоголь нарушает этот защитный механизм.

3. Когда мы употребляем алкоголь, ощущение тепла заставляет нас потеть. Это может снизить температуру тела еще больше.

4. Обманчивое тепло от алкоголя нарушает ощущение холода. Поэтому люди, которые слишком много выпили, склонны не обращать внимание на холод и, к примеру, снимать верхнюю одежду на улице, чтобы немного остыть. Этот феномен даже имеет название — «пивная куртка», – пишет она.

«Алкоголь и низкая температура на улице — опасная комбинация. Особенно осторожными надо быть людям, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания. Независимо от количества, употребление алкоголя негативно влияет на организм и приводит к ряду болезней. Стоит помнить во время празднований: безопасной дозы алкоголя не существует!», — подытожила Супрун.