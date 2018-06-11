11.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

514 просмотров

“Доктор Смерть” посоветовала украинцам прекратить искать препараты от боли в спине

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала украинцам несколько советов о том, как справляться с болью в спине, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице Супрун в Facebook.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

“Физическая активность может заменить много таблеток, однако никакие таблетки не смогут заменить физическую активность. Поэтому если вы и дальше продолжаете искать чудодейственные препараты от боли в спине, то лучше прекратите это делать. Таким образом, вы сэкономите свое время и деньги”, – отметила Супрун.

По ее словам, самое главное при боли в спине – сохранять двигательную активность насколько это возможно и продолжать выполнять физические упражнения. По статистике, вероятность повторного приступа боли составляет около 30%. Именно малоподвижный образ жизни увеличивает вероятность рецидива.

“При этом перед тем, как приступать к выполнению упражнений, необходимо ознакомиться с первой частью материала об определении типа боли и рекомендуемые упражнения для его облегчения”, – добавила и. о. министра.