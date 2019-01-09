“Доктор Смерть” рассказала украинцам, как лечиться без лекарств

09.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Организм человека может без лекарственных средств одолеть простуду, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом на странице в Facebook написала гражданка США, и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Обычную простуду с легкими симптомами лечат только постельным режимом и обильным питьем в течение 3-5 дней. Организм вполне может справиться с вирусом сам», — написала Супрун.

Она призывает не употреблять таблетки, облегчающие боль в горле или приступы кашля.

«Препараты, уменьшающие боль в горле или облегчающие кашель — не имеют никакой доказательной эффективности в лечении этих симптомов, а просто ненадолго могут облегчить состояние. Температуру взрослым нужно снижать только когда она больше 38,5 градусов. Для этого лучше использовать парацетамол или ибупрофен и не превышать дозу этого лекарства», — подчеркнула Супрун.

Она подчеркнула, что вирусные инфекции не лечатся антибиотиками.

«Некоторые симптомы являются сигналами, что оставаться дома опасно для жизни. Немедленно звоните 103, если появились — одышка, сыпь на коже, кровохарканье, синюшный оттенок кожи, рвота и диарея, боль в груди, снижение давления, замедленный пульс, аритмия, нарушение сознания или судороги», – отметила Супрун.