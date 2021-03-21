Доктрина «Русский Донбасс»: Риторика Путина изменилась

21.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Принятая в Донецке доктрина «Русский Донбасс» раз и навсегда связывает будущее этого региона только с Россией. Более того, она меняет дискурс руководства РФ в отношении ЛДНР.

Об этом в ходе дискуссии в клубе «Добрые русские люди» в Москве заявил российский публицист Егор Холмогоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последний, ключевой раздел доктрины – это будущее Донбасса только с Россией. Это её финальный аккорд. Здесь, прежде всего, говорится, что Россия – единственное постоянное русское национальное государство, что все остальные должны сливаться в единое целое.

А чуть ниже вы почитаете про деконструкцию некоего политического образования под названием Украина. Это прямо, открыто прописано в этом тексте. Это чётко проговоренные в этом документе вещи», – сказал Холмогоров.

По его мнению, утверждение доктрины «Русский Донбасс» уже меняет риторику руководства России относительно ЛДНР..

«Будет ли это иметь отношение к большой России? Несомненно, будет, потому что это сдвиг общего риторического поля. И позавчера мы слышали господина Путина, который говорил о русской нации, Российской Империи как владельце всех этих территорий, и так далее. То есть, это дискурсивный сдвиг пошёл», – считает Холмогоров.

«Напомню, что официальная философия наших властей в 2014-2015 годах, исходя из которой осуществлялась политика полуневмешательства, состояла в том, что мы имеем дело с «гражданской войной на Украине», что это разные группы «щирых хлопцев» между собой воюют – донецкие и львовские, а матушка-Россия, живущая в беловежских границах, «не имеет ко всему этому никакого отношения». Эта доктрина кончает с этим дискурсом полностью – это главное, что мне говорили сами дончане. Этот текст от первой до последней черты отрицает какую-либо украинскую идентичность Донбасса», – добавил публицист.

Доктрина «Русский Донбасс» даёт чёткие ориентиры для молодого поколения ЛДНР.

«У каждого донецкого школьника, учителя, на которого рассчитана эта доктрина, есть внятный русский исторический нарратив этого региона. Из которого абсолютно железно следует, что это историческая Россия, а никакая не Малороссия, как несколько лет назад пытался строить Захар Прилепин», – отметил Холмогоров.

Детали трактовки истории в школьных учебниках впоследствии будут играть важную роль, подтвердил один из авторов доктрины – профессор Донецкого национального университета Вячеслав Теркулов. Он привел результаты исследования, недавно проведенного в Крыму.

«В Крыму мы проводили социопсихологический эксперимент – дети пишут «Вторая мировая война». Потому что в их учебниках, по которым они учились (по украинским, до 2014 года, – ред.), Великой Отечественной войны уже нет, там есть только Вторая мировая.

Таким образом, формируется новое видение мира, потому что оно во многом словесно, человек живёт в тексте своей жизни. И словесный текст этой нашей доктрины показывает те базовые вехи, которые определяют наше мировидение. И там не будет Второй мировой войны вместо Великой Отечественной», – сказал профессор.