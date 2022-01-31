«Докукарекались»: молдавский премьер сбежала от вопроса про Россельхознадзор

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица в испуге сбежала с пресс-конференции, когда журналисты задали ей вопрос о запрете Россельхознадзора на ввоз птицы и яиц.

Ранее Гаврилица называла недружественными действия «Газпрома», который просил Молдову заплатить за потребленный газ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Докукарекались», – прокомментировал событие в своем телеграмм канале депутат молдавского парламента Богдан Цырдя.

Россельхознадзор ввел временный запрет на поставки птицы и птицеводческой продукции из Молдавии с 1 февраля в связи с выявленным высокопатогенным гриппом птиц.

Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отмечается, под запрет на поставки попали живая птица и инкубационное яйцо, мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы. В исключения входят товары, подверженные обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц.