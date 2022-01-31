«Докукарекались»: молдавский премьер сбежала от вопроса про Россельхознадзор

31.01.2022  21:58 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Молдова, Общество, Политика, Россия, русофобия, Сельское хозяйство, Скандал, Экономика коллапса


Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица в испуге сбежала с пресс-конференции, когда журналисты задали ей вопрос о запрете Россельхознадзора на ввоз птицы и яиц.

Ранее Гаврилица называла недружественными действия «Газпрома», который просил Молдову заплатить за потребленный газ.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица в испуге сбежала с пресс-конференции, когда журналисты задали ей вопрос...

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«Докукарекались», – прокомментировал событие в своем телеграмм канале депутат молдавского парламента Богдан Цырдя.

Россельхознадзор ввел временный запрет на поставки птицы и птицеводческой продукции из Молдавии с 1 февраля в связи с выявленным высокопатогенным гриппом птиц.

Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отмечается, под запрет на поставки попали живая птица и инкубационное яйцо, мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы. В исключения входят товары, подверженные обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц.

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