Документы уличают: Киев официально брал на себя ответственность за водную блокаду Крыма

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Украина пытается представить «водную» блокаду Крыма, как действие против военных РФ, находящихся на полуострове, тогда как система Северо-Крымского канала обеспечивала водой населенные пункты центральной и восточной части полуострова.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил председатель комиссии Общественной палаты РК по мониторингу и экспертизе нормативных правовых актов Юрий Штурцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Официальные политики от органов государственной власти более-менее понимали юридические последствия фраз, как «мы хотим уничтожить» и так далее. А политики вне системы органов государственной власти заявляли самые циничные фразы. И здесь вопрос, была ли такая цель у самой Украины? Дело в том, что Украина тоже пытается обелить себя тем, что вся вода якобы требуется на нужды военного сектора, и вроде бы как для крымчан вообще достаточно источников, которые есть на территории Крыма. Они таким образом манипулируют. Но даже в Верховной Раде было несколько попыток заявить официально о том, чтобы ни в коем случае не начинать подачу воды. Потому что некоторые высказывались, почему бы не возобновить отношения с Крымом и не подавать воду?», – подчеркнул Штурцев.

Он указал, что все доводы «за» Киев откинул в сторону и даже попытался сделать заявление от Верховной Рады Украины о том, что это недопустимо.



«Однако даже оно не смогло получить большинство голосов, чтобы стать официальным документом. Хотя мы на него ссылаемся, как на доказательство того, что всё-таки Украина осознавала последствия, которые она причиняет своими действиями, и что она целенаправленно, до последнего всё-таки не желала подавать воду. И что это не просто какие-то активисты взяли и перекрыли Северо-Крымский канал, как иногда пытаются это преподнести. А это действия официальных органов», – подчеркнул юрист.

Он добавил, что в таком случае субъектом правонарушения является государство в лице соответствующих органов, которые создали эти условия.