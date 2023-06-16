Докуражился: В Крыму поймали «ждуна», обещавшего «победу Украины через полгода»

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«Ждун» и убежденный заукраинец Евгений Швед за тиражирование своих взглядов в социальных сетях может получить 15 лет за преступления против госбезопасности. 30-летний мужчина в своих видеороликах куражился над СВО и российскими военнослужащими, а украинцам предлагал уже заказывать у него автомобильные детали, поскольку «через полгода наступит победа Украины», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Тик-токера взяли в разработку сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД после того, как его творчество попало в телеграм-канале «Крымский СМЕРШ». Как отмечают комментаторы, уже стало доброй традицией «ждунов» демонстрировать свой укропатриотизм в интерьерах сарая, который сам Швед объясняет нежеланием «вкидывать бабки» в ремонт, поскольку его после «победы Украины» могут депортировать как «москаля».

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Традиционно после беседы с «товарищем майором» контент видео меняется, но теперь Шведу уже грозят не дизлайки, а четыре уголовных дела за преступления против госбезопасности.

«Хочу принести извинения перед всеми жителями Российской Федерации за то, что в своем Telegram-канале, а также в Тик-Ток-канале публиковал информацию, направленную на дискредитацию Вооружённых Сил Российской Федерации, а также на оскорбление правительства Российской Федерации. Также хотел выразить слова поддержки в адрес всех находящихся в зоне специальный военной операции, и желаю скорейших победы над киевским режимом. Также хочу отдельно поблагодарить президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича за то, что делает всё необходимое для защиты нашей большой страны от внешних агрессоров. Как говорится, русские снова разбили шведов, русские – непобедимы!» – заявил Швед в покаянном видео.