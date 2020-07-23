«Долбаная клоунада!» – Бабченко взбешен рекордным числом «зрад» на Украине

23.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина погружается в хаос, разочарование положением дел в Киеве уже не скрывают на Западе.

Об этом у себя в «Facebook» написал беглый российский либеральный пропагандист Аркадий Бабченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В западной прессе Украина стала уже просто откровенным посмешищем и там выходят статьи о том, что президент Украины сыграл сценку из «Чёрного зеркала» и по требованию террориста в прямом эфире вые#ал свинью.

Всё, этот рубикон пройден, поздравляю, мировые СМИ больше не стесняются писать о стране, которая пять лет для всего мира была символом мужества, стойкости и несгибаемой воли к свободе, как о долбаной клоунаде, и этот процесс практически необратим», – пишет либерал.

Особое негодование у Бабченко вызывает известие об очередной договоренности по перемирию в Донбассе.

«Сивохо с радостью сообщает, что теперь запрещена разведка, дроны и снайпера. Называет это миром и преподносит как величайшее достижение. Идиот, сука. Тут просто зубы скрипят», – пишет автор.

«Ну и по мелочи – в Полтаве какой-то очередной мужик бегает с гранатой, Западная Украина стала районами с повышенной террористической опасностью, менты убили активиста, выкинули диван с кровью на помойку и сказали, что сам умер, четверо раненых на фронте, евро по тридцать две, но это уже так, по сегодняшним меркам даже и говорить не о чем», – причитает Бабченко.

Подводя итог, он отметил, что «норма по пи##ецам сегодня выполнена прямо с утра в полном турборежиме».