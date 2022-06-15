Дольче вита по-киевски: компания Nestlé готова финансировать Украину

15.06.2022  09:22 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, Украина, Финансы, Экономика, Экономика коллапса
Новости Украины

Международная компания Nestlé готова платить все налоги в соответствии с законодательством Украины и финнсировать проекты на Украине несмотря на войну.

Об этом сообщили в пресс-офисе компании, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Международная компания Nestlé готова платить все налоги в соответствии с законодательством Украины и финнсировать...

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«Компания Nestlé уже более 27 лет инвестирует в экономику Украины… и входит в число двухсот крупнейших налогоплательщиков в Украине. Компания платит и будет и дальше платить все налоги в соответствии с законодательством Украины. Компания Nestlé намерена продолжать инвестировать в экономику Украины, опираясь в том числе на достижения, сделанные до войны», – отмечает пресс-служба.

Напомним, по словам министра финансов Украины Сергея Марченко, в мае налоговые поступления от украинской экономики лишь на треть покрыли расходы украинского госбюджета. Остальное пришлось на кредиты и безвозмездную помозь из-за рубежа.

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