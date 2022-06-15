Дольче вита по-киевски: компания Nestlé готова финансировать Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Международная компания Nestlé готова платить все налоги в соответствии с законодательством Украины и финнсировать проекты на Украине несмотря на войну.

Об этом сообщили в пресс-офисе компании, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Компания Nestlé уже более 27 лет инвестирует в экономику Украины… и входит в число двухсот крупнейших налогоплательщиков в Украине. Компания платит и будет и дальше платить все налоги в соответствии с законодательством Украины. Компания Nestlé намерена продолжать инвестировать в экономику Украины, опираясь в том числе на достижения, сделанные до войны», – отмечает пресс-служба.

Напомним, по словам министра финансов Украины Сергея Марченко, в мае налоговые поступления от украинской экономики лишь на треть покрыли расходы украинского госбюджета. Остальное пришлось на кредиты и безвозмездную помозь из-за рубежа.