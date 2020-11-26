Долг государства перед «зелёной» энергетикой погасят бытовые потребители – Зе-чиновник

26.11.2020, Киев, Игорь Петров

За завышенные «зеленые» тарифы для возобновляемых источников энергии придется заплатить украинским потребителям – тарифы «мягко» и «сбалансированно» повысят, чтобы оплатить одиннадцатимиллиардный кредит, который будет привлечен на погашение долгов.

Это следует из информации, озвученной новоназначенным и.о. министра энергетики Юрием Бойко на брифинге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На рынке сложилась такая ситуация, при которой государство не в состоянии платить производителям возобновляемой энергии по установленным ранее тарифам, у «Укрэнерго» образовался большой долг и взять деньги предполагается повысив тарифы бытовым потребителям.

«На данный момент у нас достаточно реалистический план реализации этого шага», – утверждает чиновник.

Он сообщил, что Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, позволяющий «Укрэнерго» привлечь кредит на погашение долгов перед «зеленой» энергетикой».

«Чтобы погашение происходило сбалансированным образом, нужно погашение не только перед производителями из возобновляемых источников, но и перед государственной генерацией, которая была заменена в процессе предоставления спецобязательств в процессе поддержки тарифов для населения и предоставления «зеленого» тарифа для производителей из ВИЭ, как это предусмотрено законодательством», – заявил он.

Задолженность перед «зелеными» производителями электроэнергии составляет около 9 млрд грн., а по оценкам правительства «чтобы сохранить паритет» необходимо привлечь кредитных денег на 11,3 млрд грн.

«Мы понимаем, что задача сложная в условиях, когда и доходы населения в этом году объективно пострадали, в том числе от вынужденных карантинных мероприятий. Последние полтора месяца ведется работа, чтобы принять по этому болезненному вопросу максимально взвешенное решение», – заявил и.о. министра.

Он добавил, что новые тарифы должны утвердить уже на следующей неделе.

«Думаю, что уже на следующей неделе будет готово к принятию решение, которое будет предусматривать максимально сбалансированный и очень мягкий подход в части тарифов для быта», – успокоил украинцев Бойко.