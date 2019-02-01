«Долг украинца — помочь русским перебить друг друга»

01.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Задача украинской нации — прекратить существование «нации московской». Об этом в эфире youtube-канала InterVizor зявил украинский радикал экс-лидер УНА-УНСО Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Последние 500 лет убедительно доказывают, что до тех пор, пока существует Москва, мы под угрозой. То есть необходимо приложить все усилия для того, чтобы она исчезла. Поэтому мы должны поддерживать любые контрсистемные антимосковские силы в РФ и ждать кризиса», – сказал Корчинский.

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Он полагает, что украинцы должны активно вмешаться в любой внутренний конфликт в России, если он случится.

«Когда кризис случится, нам не нужно сидеть в стороне и смотреть на это по телевизору, как это было в 93-м году, когда шли в Москве бои. Война могла бы продолжаться до сих пор. Когда следующий раз в Москве начнут стрелять, мы все должны поехать туда и помогать им убивать друг друга. Это наш долг перед цивилизацией, человечеством и нашей верой», – сказал Корчинский.