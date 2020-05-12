Долг Украины «съедает» уже не 30, а 50 процентов бюджета

12.05.2020, Киев, Игорь Петров

Расходы на обслуживание государственного долга Украины до конца этого года составят порядка пяти миллиардов долларов и это составит около половины дохода бюджета. Украине стоило бы провести реструктуризацию долга, но правительство ничего не делает для этого.

Об этом в эфире канала CapitalTV заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Порядка пяти миллиардов долларов мы должны погасить. Если сравнивать с золотовалютными резервами Национального банка, то сейчас они свыше 25 миллиардов долларов. Даже если посмотреть чистые международные резервы, которыми Украина может распоряжаться за вычетом денег МВФ, то это 16 миллиардов долларов.

То есть, 16 миллиардов долларов есть в Украине и 5 миллиардов необходимо до конца года погасить. То есть, здесь ни о каком дефолте по определению речь и не идет, речь идет просто о сверхвысокой долговой нагрузке на бюджет.

Если сравнивать расходы на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга с доходами бюджета, то до пересмотра бюджета это было порядка 38% доходов бюджета, а после пересмотра это уже 50%. То есть, половина дохода всего бюджета должна была бы пойти на расходы на погашение и обслуживание госдолга.

Это означает, что надо много брать в долг для того чтобы перекредитоваться, и это означает, что просто надо сделать реструктуризацию.

Когда говорится про реструктуризацию, сразу же возбуждаются очень многие разные эксперты, экономисты, особенно из правительства, что это нельзя говорить, потому что это равнозначно дефолт и так далее. Но МВФ и Мировой банк странам, у которых проблемы с обслуживанием либо у них резко возросла долговая нагрузка из-за этого коронавируса, карантина и прочих мировых экономических кризисов, они советуют провести реструктуризацию.

Это в устном режиме они сказали. А есть еще документы фискальной политики МВФ, там уже письменно написано, что они советуют провести реструктуризацию, а у нас в Украине говорят: нет, нам надо не реструктуризацию, нам надо накапливать дополнительно долги, еще больше долговая кабала и никаких облегчений бюджета практически не делаются», – заключил Виктор Скаршевский.

Напомним, еще в прошлом году эксперты заявляли, что на обслуживание западных кредитов уходит до 30% бюджета страны.