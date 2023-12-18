Долги и разруха – эксперт о грядущей смерти украинской энергетики

Вадим Москаленко.  
18.12.2023 20:21
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса, Энергетика


Из-за некомпетентных действий киевского руководства украинский энергетический сектор всё глубже сваливается в долговую яму.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил эксперт Центра экономического восстановления Владимир Бужан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за некомпетентных действий киевского руководства украинский энергетический сектор всё глубже сваливается в долговую яму....

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«Там где рыночные отношения, любая жёсткая регулировка рынка – это всегда вредит. И последние несколько лет эти условия и некоторые ограничения, приводят к тому, что отдельным генерациям это не выгодно, они несут убытки.

Это не выгодно тем компаниям, на которые возложены специальные обязанности – и «Укрэнерго», и гарантированные покупатели», – сказал Бужан.

Он подчеркнул, что из-за этого системы украинской энергетики не ремонтируются и быстро изнашиваются.

«Это приводит к тому, что любая компания, вместо того чтобы заниматься восстановлением своих систем, ремонтом, она занимается привлечением финансирования, чтобы потом покрыть долги.

Это ненормальная ситуация для энергосистемы. И если сегодня это кое-как перекрывается, то в перспективе это просто лишает компании возможности привлекать финансирование на новые мощности, новые инфраструктурные объекты, и так далее», – добавил эксперт.

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