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10.04.2019, Киев, Игорь Петров
 
ЖКХ, Украина, Финансы, Энергетика
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Долги украинцев за ЖКХ растут шокирующими темпами

Долги населения Украины за жилищно-коммунальные услуги стремительно растут на фоне сокращения числа субсидиантов и роста тарифов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На 1 марта долг за услуги ЖКХ составляет 69 миллиардов 400 миллионов гривен. За февраль он увеличился на 6,8 миллиардов гривен. А вообще с начала отопительного сезона долг населения за услуги ЖКХ увеличился более чем на 30 миллиардов гривен, то есть больше чем на миллиард долларов.

При этом почти в два раза сократилось число семей которые получают субсидии. Если в феврале 2018 года таких семей было 6,7 миллиона, то сейчас – 3,7 миллиона. То есть субсидий на всех не хватает. Поэтому ком долгов продолжит и дальше расти, к сожалению. При этом тарифы на газ с 1 мая запланировано повысить еще на 15%, а с января 2020 – еще на 25%», – сказал Скаршевский.

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