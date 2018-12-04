Долги за отопление остановили работу единственного украинского производителя ударных беспилотников

04.12.2018, Киев, Игорь Петров

Черниговский завод радиоприборов «ЧеЗаРа», входящий в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины, остановил свою работу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за долгов помещения завода не отапливаются. Решением Наблюдательного совета предприятия для работников завода объявлен простой с 01.12.18 до 31.01.19.

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За время простоя зарплата работникам будет начисляться исходя из 2/3 тарифной ставки.

«В настоящее время на предприятии нет отопления, работать людям при низкой температуре невозможно, станки не работают. Выводить людей, чтобы поморозить тоже будет неправильно. В связи с этим есть перенос рабочих дней на другие дни, которые людям необходимо будет отработать. Этот приказ висит на проходной. И еще дополнительно уведомлены заранее все люди. Все руководители подразделений вчера персонально каждого предупредили, что предприятие работать не будет, пока на улице минусовые температуры», – сообщил финансовый директор предприятия Виталий Кучеренко изданию “Час Чернігівський”.

ПАО “ЧеЗаРа” — ведущий производитель аппаратуры для космической отрасли и систем связи, датчиков, преобразующей аппаратуры, электронно-механических замковых систем, радиоприемников, медицинской техники, инструментов. Подчиненное Национальному космическому агентству Украины, предприятие является участником нескольких международных космических программ, сотрудничает с военно-промышленным комплексом. 25% акций завода принадлежит государству. Завод, в числе прочей продукции, изготавливает БПЛА «Сокол» – единственный украинский беспилотник ударного действия.

В официальных сообщениях “ЧеЗаРа” много лет фигурирует как один из крупнейших должников по выплате заработной платы своим работникам. По информации Черниговской ОГА, год назад этот долг составлял 2,7 миллионов гривен, в мае этого года — 2,5 миллиона гривен.