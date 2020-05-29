«Долго не продержится». У Зеленского озвучили людоедские планы обезвоживания Донецка

29.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если бы от донецкого водоснабжения не зависел Мариуполь, ДНР давно бы оставил без воды.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявила председатель комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат от «Слуги народа» Галина Третьякова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По Донецку и Мариуполю нужно понимать, что в Мариуполь вода идёт через Донецк, и если мы останавливаем Донецкий водоканал, то водоснабжение Мариуполя прекращается.

На всё время конфликта для Мариуполя не сделано отдельного водоснабжение. Я вчера говорила с министерством экономики о том, что я думаю нам нужно инициировать в Верховном совете строительство водоканала. Хотя бы начала консультации на тему, сколько это стоит.

Думаю, что даже начала обсуждение строительства такого водоканала будет иметь дипломатический эффект», – отметила политик.

Также депутат заявила, что Донецк продержится без воды меньше чем Мариуполь.

«Я знаю, что Украина дополнительно делала водохранилище в Мариуполе, которое позволит даже сегодня может быть не остановить водоснабжение, но уменьшить подачу воды. Я думаю, донецкая территория продержалась бы меньше чем Мариуполь. Я считаю, что в дипломатических отношениях экономические и прагматические интересы играют очень серьёзную роль», – резюмировала Третьякова.