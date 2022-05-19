Долгое издевательство над «Русским радио» завершилось финальным украинским глумлением

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Новости Украины

Компания «ТРО Русское радио Украины» изменила название и теперь вещает под позывными «Радио Байрактар».

Лицензию на это по заявке группы TAVR Media уже переоформил Нацсовет по телевидению и радиовещанию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее в компании анонсировали отказ от прежних позывных, заявив о «репутационных потерях».

«Еще с 2014 года прекрасно понимали и чувствовали свои репутационные потери, но сохранили название «Русское радио Украина», поскольку это был способ донесения до людей привычными для них каналами вещания той информации, которая имеет проукраинскую позицию и государственное значение», – заявили в пресс-службе компании.

Решение русофобов поддержали украинские неонацисты.

«Давно пора. Тем более, что «Байрактар» звучит очень круто. Уж точно круче, чем мерзкое слово «русское», – написал в своем блоге первый замглавы партии «Национальный корпус», политического крыла полка «Азов» Родион Кудряшов.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что «Русское радио» разорвало отношения с украинской «дочкой» из-за акции киевской редакции по поддержке боевиков «АТО».