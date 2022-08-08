«Долгой войны не будет. Трындец случится до ноября» – украинский эксперт

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Новости Украины

Украинские элиты бегут из страны, пытаясь вынести все что могут, не считаясь с потерями, поэтому о перспективах долгой войны даже нет смысла говорить.

Об этом в эфире YouTube-канала «Да, это так!» высказался киевский политический эксперт Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте мы не будем говорить о долгой войне, потому что, на самом деле, скажем людям прямым текстом: долгая война – это п****ц. Причем п****ц чуть раньше ноября. Поэтому долгой она физически быть не может по одной простой причине – мы никак не входим в ноябрь. Квадратное в длинное не входит. В особенности, на фоне дефолта нашего Нефтогаза», – выразил обеспокоенность эксперт.

«Может быть, не мотивирует, но то, что вижу: мне кажется, что сильные мира сего, которые когда-то ассоциировались как олигархи, очень уважаемые люди, бизнесмены – называйте как хотите, но это – знаковые люди, люди-лакмусы, которых можно было бы назвать «элитой», хотя почему-то все думают, что «элита» – это такие «высокообразованные люди» и так далее. Если вы когда-нибудь после войны сможете поехать и посмотреть в Венеции Дворец дожей, то внутри увидите портреты самых уважаемых людей этого города. Это – бандиты, на которых клейма ставить негде. Это – элита. Такая элита и у нас. Они выносят сейчас отсюда все: кто-то продает строительный бизнес и выходит из него, кто-то продает телеканалы, кто-то продает любую другую собственность, которая у него есть, кто-то выводит в чистый доллар и вывозит его всеми правдами и неправдами, кто-то сбрасывает гривну. Такое чувство, словно бы пошло последнее дыхание, но перед чем? И когда такие люди начинают выходить, даже с огромными потерями, это, честно говоря, такое себе», – констатировал Чаплыга.