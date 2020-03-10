Долговая пирамида Украины зашаталась: Нацбанк проворачивает аферу перед обвалом

10.03.2020, Киев, Михаил Рябов

Нацбанк Украины за сутки распродал рекордные объемы валюты – около 250 миллионов долларов. Официально это объясняется попытками удержать гривну от обвала на фоне начавшегося мирового кризиса. Киев утверждает, что его резервы насчитывают около 26 миллиардов долларов.

Однако депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что ситуация на Украине, напротив, критическая.

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Депутат поясняет, что на Украине с целью заткнуть бюджетные дыры была выстроена финансовая пирамида – продажа Облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Дубинский утверждает, что бумаги покупались близкими к власти лицами, однако сделки оформлялись на подставные иностранные фирмы под видом «западных инвестиций». За прошлый год пирамида ОВГЗ выросла на 70%.

Таким образом, правящая верхушка, играя на курсе доллара, обеспечила себе сверхдоходы. Сейчас, перед неминуемым обвалом курса гривны, разворачивается следующий акт финансовой аферы.

«Перед лицом финансового кризиса, абсолютно четко зная о начавшемся оттоке капиталов из третьих стран, НБУ сливает из резервов 0.25 млрд долларов «для сглаживания курсовых колебаний».

Это «сглаживание» есть ни что иное, как обеспечение выхода из украинских ОВГЗ финансовых спекулянтов, которые в сговоре с НБУ и Минфином сформировали пирамиду на рынке гособлигаций, и получали до 60% годовых эффективной прибыли с помощью искусственного укрепления курса гривны.

Сейчас интервенции Нацбанка все также искусственно удерживают курс гривны от девальвации, чтобы спекулянты могли зафиксировать прибыль и выйти из украинского долга.

Фактически, происходит невосполнимая утрата резервов», – утверждает Дубинский.