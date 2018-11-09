Долговая удавка все туже затягивается на шее Украины

09.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Украина оказалась в такой ситуации, что ей нужно каждые полгода брать новые кредиты, чтобы расплачиваться по прежним долгам.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” рассказал финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Издание напомнило, что украинский минфин 26 октября разместил два выпуска еврооблигаций на общую сумму два миллиарда долларов. При этом доходность по облигациям оказалась запредельно высоко: по 5-летним – около 9 процентов, а по 10-летним – 9,75 процента.

По словам аналитика, первая причина, по которой Украина размещает облигации под такой высокий процент – ситуация на мировых рынках, которая становится все хуже и хуже, от чего процентные ставки только растут.

“Также все видят, в каком состоянии находится Украина, – добавил Найман. – Совсем недавно она взяла кредит в 750 млн долларов практически под 9,5% годовых: мы, мол, должны были взять от МВФ и отдадим. На самом же деле сразу было понятно, что это перекредитовка, мы теперь закрываем ее этими евробондами. То есть Украина вошла в такой клинч, когда нужно постоянно перекредитовываться, хотя бы на полгода, чтобы отложить проблему. Но параллельно мы видим, что чем туже долговая удавка, тем больше из нас выдавливают проценты. Они понимают, что мы в безвыходном положении и вынуждены брать в долг”.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, на украинском ТВ рассказали, что внешние долги тянут Украину на дно.

Читайте также: Полный стабилизец: В Киеве признали, что Украина больше не в состоянии обслуживать внешний долг.