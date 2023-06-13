Долгожданный «контрнаступ»: ВСУшники сильно удивляются перед смертью

Долгожданный «контранступ» пока принес ВСУ потери тысяч военнослужащих и уничтоженную бронетехнику.

Об этом на своем youtube-канале сообщил журналист Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По его словам, так называемого «контрнаступа», а по сути, наступления украинских войск на российских позициях – долго ждали.

«Почему? Потому что нам очень важно, чтобы они израсходовали свои резервы во всех этих бесплодных попытках. Но лично меня, вообще, во всем этом удивляет, когда я смотрю, что украинцы на полном серьезе думали, что они ударят – и мы тут же побежим. Во-первых, пленные все рассказывают, что когда бросали вперед, то их командиры все мотивировали, что вы только ударьте и «русня» побежит. А тут не побежали, и они очень удивлены этому факту.

И второе, я не знаю, в чем у них заключался этот стратегический план, но они очень удивились, что даже до основной линии обороны, и то и не дошли», – подчеркнул Хайруллин.

ВСУ прошли сейчас менее 3 км, взяли несколько сел вдоль дороги и продолжают продвигаться клинышком.

«Судя по всему, за этим стоит некий наш стратегический замысел. Смысл в том, что они только за три дня боев они потеряли где-то порядка 2000 человек и только на этом направлении, то есть – это чудовищные потери. Сейчас украинская бригада вообще неполная. Классическая бригада – это 4-5 тысяч человек, у них бригады по 2-2,5 тысячи, очень некомплектные. А если 3,5 тысячи человек – это считается у них уже усиленная бригада», – уточнил военкор.

Основная линия фронта в 10 километрах от тех мест, где идут бои. Сейчас ВСУ атакуют и пытаются прорывать боевое охранение, то есть выдвинутые вперед опорные пункты, которые должны сдерживать наступающего противника, чтобы он потерял импульс и дать подготовиться первой линии к серьёзным боям. И эта задача сейчас успешно выполняется.

«Наши все отлично видят, не дают шире развернуть фронт, чтобы уже была более серьезная линия противостояния и они более серьезные войска могли ввести. А так они получается в узком клинышке, силы скученны и отсюда серьезные потери», – подчеркнул Хайруллин.

Эта система, по оценке обозревателя, говорит о хорошем уровне подготовки офицеров, руководящих всем процессом.

«Я хочу сказать, на этом направлении были туманы, дожди, вроде как авиация не летает. Но катастрофический, просто чудовищный урон под Орехово украинским бронетанковым войскам нанесли именно наши вертолеты. Сейчас они не летают из-за тумана, но наши работают очень серьезно, там работают «Торнадо», «Смерч» и «Ураганы» – это управляемые ракеты, и они очень прицельно бьют. У нас появились новые средства объективного контроля, радарные спутники, которые могут видеть сквозь облака, сквозь туман, что происходит на земле и читать обстановку», – отметил военкор.

В этот «мешочек» ВСУ все продолжают вливать новые силы, и чем выше их концентрация на узкой местности, тем больше потерь.

«Это очевидно, сейчас восьмой день их долго ожидаемого наступления пошел, и они конечно терпят катастрофическое, в общем, поражение. Будем наедяться, что так будет и дальше. У нас по всей линии, а я все время варюсь в среде военных, вообще разговоров даже на уровне бойцов, как часто бывает, окопные сплетни-страшилки гуляют про противника. На передовой это обычное дело. Здесь даже этого нет, как-то все очень позитивно воспринимают, что наконец-то дождались. Все понимают, что это очень хороший способ наконец-то обескровить наших таких хитромудрых противников», – заключил Хайруллин.