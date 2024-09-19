Долгожданный перелом начинается во власти – Прилепин

Елена Острякова.  
19.09.2024 17:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


В России происходит медленная революция сверху. Каждую неделю по 2-3 чиновника в разных сферах уходят с должностей. Им на смену приходят новые люди с совсем другим сознанием.

Об этом писатель Захар Прилепин заявил подкасту «На берегу», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В России происходит медленная революция сверху. Каждую неделю по 2-3 чиновника в разных сферах...

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«Я вижу другой молодой кадровый состав, который заходит понемногу в управление России. У него нет никаких иллюзий – касательно будущего России в отношениях с Западом. Они точно знают, что они навсегла под санкциями, навсегда «в Гааге» при любой возможности – и навсегда под прессом. Они сразу заходят во власть, в управление, в медиа с осознанием того, что надо воевать… Донбасс наш, Крым наш. Если надо, то и Киев тоже наш», – сказал Прилепин.

В то же время, он считает, что в других областях перемены проходят «крайне медленно, если не считать механического извлечения иноагентов».

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