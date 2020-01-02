Долинский диагностировал украинцам «моральную шизофрению»

02.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Пропаганда превратила абсолютное большинство граждан Украины в людей, неспособных отличить миф от реальности.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы благодаря деятельности Института национальной памяти, как и других организаций, как и правительства, и парламента, и тому подобное, и разных политиков и президентов, были морально дезориентированы. И, более того, находятся в состоянии моральной шизофрении.

Это состояние, когда невозможно отличить миф от реальности, и этому подвержены большинство людей, которые не обладают достаточной защитой в виде знаний. А они и не должны были иметь такие специфические.

Наши родители, мой дедушка, дошедший до Берлина, и мои родители, и мы все вокруг, знали, что нацизм был самым страшным злом ХХ века. В результате действий нацистов погибли миллионы людей.

И мы сейчас, в 2019 году, этот всемирный консенсус подвергается атакам со стороны наших доморощенных специалистов. Причём эта атака опирается на средства массовой информации Вы ведь видели, что за эти годы Вятрович и его коллеги дали тысячи интервью. Их пропагандистские, фейковые и, вы не представляете, до какой степени лживые, материалы, воспроизводились во всех самых респектабельных, широко распространяемых изданиях», – возмутился Долинский.

Также, по его мнению, национализм является деструктивной идеологией, которая погубит Украину.

«Национализм для Украины – это тупик. В нашу эпоху национализм никогда и нигде не предложил здравой модели развития общества. Что сейчас он предлагает? Тупик, самоизоляцию. Почва, земля, кровь, герои, мова. Всё, разве с этим мы можем в ХХI веке жить, развиваться?

Какие экономические модели они предлагают? Для страны это самоубийство. Я не знаю, почему, каким образом, что случилось с украинцами, почему украинцы позволили этой малочисленной группе людей взять над собой власть», – поразился эксперт.