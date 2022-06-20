Доллар и евро утратили статус надёжных валют – глава «Роснефти»

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Европа и США, запретив торговлю с Россией, обрекла евро и доллар на ограничение оборота и снижение их привлекательности для международных расчётов.

Об этом на XXV Петербургском международном экономическом форуме заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действующие механизмы, сформировавшиеся после отказа США от привязки курса доллара к цене на золото и стимулировавшие развитие глобализации, в последние сорок лет будут меняться. Непропорционально высокая доля доллара в резервах центральных банков составляющая порядка 60%, четырёхкратно превышает долю США в мировой экономике, что является чётким сигналом к необходимым изменениям. Сейчас границы однополярного мира чётко очерчены, и достаточно быстро пойдет процесс изменений в расчётных системах, который может привести к созданию новых мировых резервных валют. Этот процесс необратим и в перспективе приведёт к изменению географии мировой торговли. Значение евро как мировой резервной валюты снижается. Отказ от российских энергоресурсов и снижение конкурентоспособности европейской экономики уже привели к бегству капитала и падению курса евро к доллару на 8% – с 1,13 на начало года, до 1,04 в настоящее время. Фактически, запретив торговые отношения с Россией, Европа ограничила оборот своей валюты, снизив её привлекательность для международных расчётов», – говорил глава «Роснефти».



Он добавил, что санкционная политика в отношении России только опустила в глазах мировой экономики репутацию доллара и евро как стабильной валюты.

«На фоне блокировки российских золотовалютных резервов доллар и евро сами утратили статус надёжных валют, так как стало очевидно, что доступ к ним в любой момент может быть ограничен. Нужно быстрей и смелей идти по пути увеличения доли расчётов в национальных валютах, наращивать объемы взаимной торговли и товарных поставок, активизировать контакты между нацбанками и усиливать интеграцию национальных платёжных систем в различных стран», – призвал Сечин.