Доллар может умереть раньше, чем совсем ослабнет рубль – экономист

30.09.2020, Москва, Елена Острякова

Рост курса доллара в России может разрушить «реальный общественный договор между властью и народом».

Об этом в своем телеграм-канале пишет журналист Дмитрий Смирнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый раз, когда доллар со своим другом евро делают очередной скачок вверх «из-за тревожных ожиданий инвесторов, напуганных возможностью новых санкций», власть теряет еще часть своей легитимности.

Русский мужик смотрит на курс обменника, прикидывает – сколько и чего он теперь не сможет себе позволить, и задумывается о природе и сущности власти. За 2020 год доллар поднялся с 61 рубля до 79. Кому-то пора выйти из прохладной тени для поддержания устоев государственности», – написал Смирнов.

Между тем, экономист Михаил Делягин прогнозирует, что российский рубль будет и дальше дешеветь, но скоро – уже вместе с долларом.

«В целом, рубль будет только дешеветь, потому что нужно пополнять бюджет. Точка. Но, если будет усиленное обесценение доллара, скажем, на треть, то доллар по отношению к рублю ослабнет. Другое дело, что такой доллар никому не будет нужен, потому что он будет хуже рубля», – сказал Делягин в эфире радио «Аврора».

Сегодня курс доллара снизился до 78 рублей.