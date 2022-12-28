Доллар по 80: в России спорят о желании правительства ослабить рубль

Курс должен вырасти до 70–80 рублей за доллар для компенсации «просевших» доходов экспортеров. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«У нас было много дискуссий с Банком России, но сейчас мы видим, что курс сдвинулся в нужном направлении. Проблема курса является одной из самых главных, но она стала таковой только осенью. До третьего квартала курс 60 был благом, потому что была проблема с критическим импортом и перестройкой логистических потоков. Сейчас мы освободили импорт от всех барьеров для того, чтобы перестроить потоки на восток, и товары пошли в страну. Крепкий рубль свою роль сыграл. Но сейчас, когда у нас падают доходы компаний, экспорт падает, но он не эластичен к курсу. Доходы экспортеров проседают. В этих условиях нам хорошо бы иметь 70-80 рублей за доллар. Мы туда уже и двигаемся. Я не хочу сказать, Боже упаси, что он такой будет, а то сейчас начнут комментировать или еще лучше что-то там делать. Все может пойти совсем не так. Я высказываю свои пожелания. Прогноз курса у нас записан в прогнозе, каждый желающий может почитать (68,3 руб/$)», – сказал Белоусов.

Однако помощник президента Путина Орешкин считает, что нынешнее ослабление рубля не носит объективного характера.

«Мы все прекрасно знаем, что первый квартал — это всегда исторически сезонный сильный платежный баланс, очевидно, вот таких серьезных предпосылок для ослабления валюты нет. Поэтому с высокой вероятностью мы опять вернемся в какие-то диапазоны, которые нам были более привычны в последнее время. Но долгосрочно — что, мне кажется, очень важно сказать, — что для российских граждан, для нашей страны в целом сильный рубль — это правильная история», — сказал Орешкин в интервью РБК.

Бывший советник президента РФ академик РАН Сергей Глазьев считает, что финансовый блок власти несет прямую ответственность за резкое падение курса рубля в условиях положительного сальдо торгового баланса.

«Они отменили все введеные весной по решению президента меры по стабилизации валютного рынка, включая обязательную продажу валютной выручки. В условиях гибридной войны с Западом они играют на его стороне, выталкивая валюту из страны в рекордных объемах, в том числе, в недружественные юрисдикции. В этом году в пользу противника наши денежные власти передали более 300 миллиардов долларов государственных валютных резервов, 150 млрд долл на погашение негосударственных обязательств и еще 70 млрд невозврата валютной выручки. И в дополнение к этому выталкивают золото из страны», – написал Глазьев в своем ТГ-канале.