Доллар сам уходит от нас – Путин

28.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Россия вынужденно отказывается от доллара во взаиморасчетах с другими странами, при этом с крупнейшими экономическими партнерами страны разрабатывается аналог международной межбанковской системы SWIFT, а сделки уже проходят в рублях.

Об этом, выступая в рамках форума «ВТБ Капитал», заявил президент России Владимир Путин.

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«У нас нет цели уходить от доллара – доллар уходит от нас. И те, кто принимают соответствующие решения, они стреляют себе не в ногу, а чуть выше. Потому что нестабильность в расчетах в долларах вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчета”, – сказал президент РФ.

Он отметил, что со странами ЕврАзЭС 70% экспорта и 30% импорта обслуживается в рублях.

“С некоторыми странами мы сейчас работаем, с нашими крупнейшими торгово-экономическими партнерами, над созданием систем, которые были бы независимы от SWIFT, чтобы обеспечить движение товаров. Я только что разговаривал с президентом Турции, мы говорили сегодня по ряду конкретных вопросов, но напомню нашу сделку по поставкам С-400. Мы понимаем, что если мы эти расчеты будем делать в долларах, то эти расчеты не пройдут. Так мы придумали другой вариант, сделка все равно произошла. И так будет по любому виду товаров. У нас нет цели уходить от доллара, мы вынуждены это делать», – заявил Путин.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, о курсе на отказ от доллара в международных расчетах заявил заявил вице-премьер российского правительства, министр финансов Антон Силуанов.

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