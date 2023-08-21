Доллар скоро подешевеет до 70-75 рублей – прогноз

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Доллар в России осенью будет стоить 70-75 рублей.

Такой прогноз в интервью израильскому ютуб-каналу «Нейтральная полоса» сделал российский экономист Мизаил Хазин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Набиуллиной сказали: доллар немедленно опустить. Доллар опустили. Сейчас он 90. Думаю, что на следующей неделе, как минимум, до 85 дойдет, а может, и 80. Ближе к осени дойдет до 70-75», – сказал Хазин.

Он полагает, что глава ЦБ РФ Эльвира Нибиуллина все еще выполняет указания МВФ, потому что ей еще в 90-е годы пообещали место главы фонда.

«Я подозреваю, что Набиуллину на крючок очень простой вещью. Ей сказали, когда она была в Вашингтоне: Эля, ты наш человек очень высокой квалификации, и по этой причине мы именно тебя рассматриваем как преемницу Сталинки Георгиевой», – сказал Хазин.

При этом она продолжает пользоваться поддержкой элит в России, постольку снабжает их деньгами.

«Пользы от нее больше, чем вреда. Все эти группировки нуждаются в постоянном притоке денег и, защищая Набиуллину, они получают часть от тех финансовых потоков, которые операционализирует Центральный банк», – сказал Хазин.