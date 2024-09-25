Доллар теряет позиции по всему миру – экс-гендиректор «PayPal»

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Американский доллар стремительно теряет своё влияние, потому что всё больше стран создают для расчётов электронные валюты.

Об этом в ходе выступления в центре Джорджа Буша заявил бизнесмен, экс-гендиректор «PayPal» Дэн Шульман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Китай с цифровым юанем, Бразилия с DREX, Digital rupee в Индии. Страны по всему миру изучают различные способы использования преимуществ этой технологии. Я думаю, что США, которые зависимы от всей финансовой системы мира, должны быть очень осторожны. И то, как мы относимся к этим новым технологиям, стабильность и целостность нашей системы должны быть неприкосновенны», – вещал Шульман.

«Мы уверены, что у доллара есть преимущество. Но как только некоторые из этих стран начнут объединять платформы, мы увидим поток валют, которые не основаны на долларах. Поэтому мы должны создать свой собственный цифровой доллар, привязанный к американской валюте, иначе потеряем своё преимущество. Это происходит сейчас по всему миру из-за появления новых технологий… Китай очень активно работает над созданием цифрового юаня, активно стимулирует своих потребителей использовать его. Китайцы отличаются от нас тем, что думают о долгосрочной перспективе», – бил тревогу американец.