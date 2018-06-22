22.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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«Долой депутатскую неприкосновенность, кнопкодавы!» – майданщикам в Раде напомнили их же лозунги

Лозунги майданщиков, ворвавшихся в украинский парламент в 2014 году, о депутатской неприкосновенности, огромных зарплатах и прочих грехах «преступной власти» так и остались добрыми пожеланиями.

Об этом во время сегодняшнего заседания Верховной Рады заявил депутат от «Оппоблока» Игорь Шурма, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не знаю, что с этим залом под куполом делать, может освятить, но в нём год из года происходят одни и те же вещи, независимо, кто сюда приходит на работу», – заявил нардеп.

Шурма напомнил, как в 2014 году в Раду зашли почитатели «европейских ценностей», которых крайне не устраивала депутатская неприкосновенность, двойные зарплаты, «кнопкодавство».

«А на сегодняшний день ничего не изменилось! Неприкосновенность никто не снял, несмотря на решение Конституционного суда. Давайте все вместе сегодня объединимся и покажем, что этот парламент способен сломать те стереотипы, все откажемся от этой неприкосновенности, уже Конституционный суд открыл нам двери!» – призвал он.

«А добавляет авторитет парламенту, когда постоянно занимаемся «кнопкодавством»? Закон о валюте, о нацполиции, про медреформы, которыми так тешились «реформаторы»! «Кнопкодавство», фальсификация! Почему законы не работают? Потому что они фальшиво проголосованы!» – добавил Шурма.