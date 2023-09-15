«Долой европейскую оккупацию!» – в Кишинёве проходит пикет у посольства ЕС

Алексей Логофет .  
15.09.2023 20:45
  (Мск) , Кишинёв
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Дзен, Дискриминация, ЕС, Молдова, Общество, Политика, Произвол, Россия, Экономика коллапса


«Молдова не продаётся!», «Мы не рабы!», «Долой европейскую оккупацию!».

Под такими лозунгами оппозиционная партия «Возрождение» провела митинг у представительства Евросоюза в центре Кишинёва, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Молдова не продаётся!», «Мы не рабы!», «Долой европейскую оккупацию!». Под такими лозунгами оппозиционная партия...

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«Партия власти, президент сегодня курируются прозападными политиками. Именно поэтому мы проводим сегодня эту акцию здесь, перед представителями западных правительств.

И мы надеемся, что там, в Европе, услышат, что здесь, в Молдове, их кураторами навязываются диктатура, запрет средств массовой информации, цензура. Это никакие не демократические нормы!», – заявил в ходе акции один из лидеров партии «Возрождение» Юрий Витнянский.

По его словам, власть продолжает навязывать стране мнимую мечту в виде евроинтеграции, в которую молдавское население больше не верит.

Пикет закончился криками «Позор!» в адрес руководства Молдовы и миссии Евросоюза в стране.

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