«Долой европейскую оккупацию!» – в Кишинёве проходит пикет у посольства ЕС

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«Молдова не продаётся!», «Мы не рабы!», «Долой европейскую оккупацию!».

Под такими лозунгами оппозиционная партия «Возрождение» провела митинг у представительства Евросоюза в центре Кишинёва, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Партия власти, президент сегодня курируются прозападными политиками. Именно поэтому мы проводим сегодня эту акцию здесь, перед представителями западных правительств. И мы надеемся, что там, в Европе, услышат, что здесь, в Молдове, их кураторами навязываются диктатура, запрет средств массовой информации, цензура. Это никакие не демократические нормы!», – заявил в ходе акции один из лидеров партии «Возрождение» Юрий Витнянский.

По его словам, власть продолжает навязывать стране мнимую мечту в виде евроинтеграции, в которую молдавское население больше не верит.

Пикет закончился криками «Позор!» в адрес руководства Молдовы и миссии Евросоюза в стране.