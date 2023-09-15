«Долой европейскую оккупацию!» – в Кишинёве проходит пикет у посольства ЕС
«Молдова не продаётся!», «Мы не рабы!», «Долой европейскую оккупацию!».
Под такими лозунгами оппозиционная партия «Возрождение» провела митинг у представительства Евросоюза в центре Кишинёва, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Партия власти, президент сегодня курируются прозападными политиками. Именно поэтому мы проводим сегодня эту акцию здесь, перед представителями западных правительств.
И мы надеемся, что там, в Европе, услышат, что здесь, в Молдове, их кураторами навязываются диктатура, запрет средств массовой информации, цензура. Это никакие не демократические нормы!», – заявил в ходе акции один из лидеров партии «Возрождение» Юрий Витнянский.
По его словам, власть продолжает навязывать стране мнимую мечту в виде евроинтеграции, в которую молдавское население больше не верит.
Пикет закончился криками «Позор!» в адрес руководства Молдовы и миссии Евросоюза в стране.
Спасибо!
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