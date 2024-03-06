Доля отказников в ВСУ доходит до 70% – Арестович

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Одна из главных проблем украинской армии – это большое количество отказников. Будучи насильно призванными в ВСУ, солдаты не понимают, за что они воюют и отказываются выполнять приказы.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По информации Арестовича, доля отказников в украинской армии доходит до 70%.

«Если вы хотите говорить на уровне бригады/батальона, то я тоже скажу – там масса проблем, огромная масса проблем. Первая проблема – это отказники, там от 30 до 70% в разных подразделениях. Второе – люди не понимают, за что они воюют – и не хотят воевать в таких условиях. Это та же проблема мобилизации, только уже у отмобилизованных, с автоматом и на фронте, им не очень хочется. По-прежнему нет человекоцентричного отношения к людям, армия – нечеловекоцентрична. В целом, солдат – вещь на войне, которую можно использовать как хочешь, и это все знают», – отметил Арестович.