Доля отказников в ВСУ доходит до 70% – Арестович

Анатолий Лапин.  
06.03.2024 18:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Одна из главных проблем украинской армии – это большое количество отказников. Будучи насильно призванными в ВСУ, солдаты не понимают, за что они воюют и отказываются выполнять приказы.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Одна из главных проблем украинской армии – это большое количество отказников. Будучи насильно призванными...

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По информации Арестовича, доля отказников в украинской армии доходит до 70%.

«Если вы хотите говорить на уровне бригады/батальона, то я тоже скажу – там масса проблем, огромная масса проблем. Первая проблема – это отказники, там от 30 до 70% в разных подразделениях. Второе – люди не понимают, за что они воюют – и не хотят воевать в таких условиях.

Это та же проблема мобилизации, только уже у отмобилизованных, с автоматом и на фронте, им не очень хочется. По-прежнему нет человекоцентричного отношения к людям, армия – нечеловекоцентрична. В целом, солдат – вещь на войне, которую можно использовать как хочешь, и это все знают», – отметил Арестович.

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