Доля верующих на Украине существенно выше, чем в РФ – политолог

31.07.2019, Москва, Владимир Гладков

В отличие от Украины, сотни тысяч россиян не выйдут на улицы по религиозной повестке, так как степень влияния веры на жизнь человека в РФ значительно ниже.

Об этом в эфире телеканала «Спас» заявил политолог Антон Любич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается общей ситуации на Украине, давайте скажем прямо: уровень количества верующих, доля верующих и степень того, насколько вера влияет на жизнь простого украинца, существенно выше, чем если вы это сопоставите с жизнью в РФ.

Именно поэтому религиозный вопрос столь значим на Украине. Потому что, мягко говоря, по религиозной повестке не выйдут сотни тысяч человек на улицы в России. Радоваться этому или не радоваться – вот, пример, Екатеринбург. Вышли ли верующие защищать место постройки храма? Нет, не вышли», – отметил Любич.

Напомним, в ночь с 16 на 17 июля 2019 года в Екатеринбурге прошел традиционный Царский крестный ход от Храма на Крови до монастыря замученных святых Царственных страстотерпцев, в котором приняли участие 60 000 верующих.