Должен сгнить, как Саакашвили и Радуев – эксперт призвал не делать из Зеленского Бандеру

Физическая ликвидация Зеленского сделает из него героя для нескольких поколений, как уже произошло с Бандерой. Развенчивание ореола героя и лидера нации по примеру Михаила Саакашвили – в этом сейчас главная задача по отношению к Зеленскому.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» озвучил военный эксперт, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы еще добавил пару моментов по опыту Чеченской войны. Если вы помните, самым эффективным способом десакрализации и уничтожения какого-либо этого ореола мученика был опыт Радуева, которого по сути сгноили. Он был наказан, был суд, получил пожизненное, и неизвестно, где теперь его могила, никто о нем не знает. И тот образ, который был до этого распиарен, был девальвирован. Собственно, убийство лидера во время войны даст икону противнику, об этом тоже стоит помнить. Потому что это будет для них герой, про которого будут еще поколениям рассказывать, как он боролся. То есть нам необходимо уничтожить Зеленского не физически, а вот тот образ, который вокруг него сформировался. Так-то это в принципе обычный простой парень, который сейчас играет главную свою роль в жизни – могучего, брутального такого лидера», – отметил он.

Тоже самое произошло с Михаилом Саакашвили, героический и прогрессивный образ которого развеяли сами грузины. А в 2008 году благодаря поддержке США из него рисовали антироссийского лидера, который способен к волевым решениям. До тех пор, пока не показали, как он жует от волнения галстук.

«Сейчас Саакашвили – кто? Смотришь и удивляешься, что этого человека воспринимали всерьез… Посадить в клетку, чтобы мальчик проснулся и вышел из роли, и вдруг внезапно понял, что он сделал не те ставки, чтобы он прошел детокс от своей наркоты. Это будет ломка психологическая – конкретно. Особенно, если он начнет еще прогибаться и лебезить, что-нибудь из серии «я был неправ», это вообще было бы отлично. Тогда – те люди, которые ему поверили и за ним пошли, получат полное разочарование, кому они поверили? Таким образом, мы уничтожим тогда этот информационно-психологический феномен, что на мой взгляд важнее, чем физически его уничтожить», – подчеркнул эксперт и добавил, что считает отчасти ошибкой советских спецслужб решение ликвидировать Степана Бандеру.

«Я как-то этот вопрос для себя изучал, что это была чуть ли не инициатива оперативника. Сам Бандера был никому не нужен, забыт, у них там постоянно были мелочные копеечные свары между собой. Но, когда его убили, из него тут же слепили икону, что, собственно, мы сейчас во многом расхлёбываем. А так они между собой срались, он бы в конце концов через 5-10 лет умер естественной смертью или от своих дружков, никто бы про него вообще не вспомнил», – уверен Васильев.

Не видит смысла в ликвидации Зеленского и директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачёв. По его мнению, есть однозначные преступники, которых необходимо ликвидировать по примеру чеченских боевиков – это боевики «Азова», которые вместо суда и наказания после плена отдохнули в Турции и вернулись на фронт.

«Если мы опять же вернемся к запрещенным у нас «азовцам», то многие вопросы просто еще не получили полного ответа: как люди, по законам ДНР обязанные стоять у стенки, которых туда были готовы подвести, а может быть и разорвать, как эти люди в общем-то до сих пор являются решалами в большом смысле на фронте и в перспективах действий с той стороны?», – возмущен Горбачёв.