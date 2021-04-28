«Должна воевать вся нация». Украинцев зовут на тотальную битву с Россией

28.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Верховная рада должна принять законы, которые позволят начать подготовку к полномасштабной войне с Россией.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявила член праворадикальной партии «Свобода» депутат Оксана Савчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не понимаю, почему наш украинский парламент под желто-голубым флагом в этом зале не рассматривает ключевое – как нация будет защищаться. Потому что я убеждена – сегодня воюют не только ВСУ. Должна воевать нация. Она должна готовиться, чтобы в любой момент дать отпор», – сказала Савчук.

Она добавила, что ещё в декабре был зарегистрирован соответствующий законопроект, однако парламент не спешит его рассматривать.

«Разве мы не видим, что украинцы должны быть готовыми, потому что мы имеем враг. Враг явный и видимый – это Россия, она стоит на восточных границах. Война стратегическая, Россия и Путин не видят нашу страну самостоятельной страной. Для них мы те, кто не имеет права на свою независимость.

Потому я убеждена, что мы должны воспользоваться такой моделью, когда нация готовится к тому, чтобы дать отпор в определённый момент, как израильская или швейцарская модели», – призвала депутат.