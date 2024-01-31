«Должно быть новое народное правительство» – в Киеве призывают к сносу власти и оппозиции

Власть на Украине необходимо сменить даже без проведения выборов и неконституционным способом.

Об этом в эфире «Радио НВ» сказал киевский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо понимать, что война на истощение – это длительная война. И нам надо жить в таких условиях. И политический процесс должен быть. Власть не может себя зафиксировать, что пять эффективных менеджеров – и всё.

И даже если ты не проводишь выборы, ты можешь по-другому провести ротацию власти. Если эти работают неэффективно, Министерство обороны не справляется, там коррупция. Ты должен публично менять людей.

Должно быть правительство из представителей гражданской общественности, потому что это правительство работает не так, как надо. Но Зеленский отказался: «Нет, у меня эффективная команда, 5-10 менеджеров». И что, так будет десять лет? Это невозможно», – возмутился Гайдай.