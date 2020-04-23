Должность Саакашвили стала «информационным прикрытием»

23.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Беглый грузинский президент Михаил Саакашвили в случае своего назначения вице-премьером Украины станет своего рода представителем президента Зеленского на Западе.

Об этом в эфире интернет-канала «Pavlovsky News» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, у Саакашвили будет две основные функции – восстановить образ Зеленского как реформатора на Западе и сбалансировать Кабмин, где непонятно, кто работает на Зеленского, а кто на главу МВД, «серого кардинала» Арсена Авакова.

Название «вице-премьер по вопросам реформ» – это просто такое информационное прикрытие. С точки зрения того бюджета, который сегодня есть, секвестированного бюджета, реформы в принципе невозможны, под них не заложены средства. А большинство реформ, которые начаты раньше, сворачиваются сегодня, сокращаются, секвестируются в конце концов. Поэтому я не думаю, что вообще речь идет о каких-то реформах.

Правильнее назвать должность Саакашвили, наверное, специальный представитель президента Зеленского в западных странах или специальный представитель президента Зеленского на Западе», – сказал политолог.

Он говорит, что в этом назначении есть две ключевых мотивации.

«Первая мотивация – попытка Зеленского и его команды улучшить свой образ, имидж, свои связи на Западе с Северной Америкой, Западной Европой. Поскольку в последнее время между Зеленским и западными партнерами наметились проблемы. Особенно это стало видно после отставки Рябошапки и Гончарука. И этот кризис до сих пор не преодолен, отмечается системная последовательная атака на Зеленского и его инициативы со стороны всей грантоедской тусовки.

А с учетом того, что у Саакашвили есть имя на Западе, свои связи, возможно, Саакашвили будет тем послом «зеленой воли» на Западе, который сможет уменьшить это невосприятие…

Вторая мотивация – это попытка с одной стороны поддержать или усилить слабого Шмыгаля в правительстве, а с другой – создать определенный баланс для Авакова. Потому что сегодня сложно говорить, кто работает в правительстве Авакова – Зеленский или Шмыгаль, или вместе взятые, но можно уверенно говорить, что именно Аваков является серым кардиналом этого правительства», – заявил Бортник.