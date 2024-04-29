На Украине многие представители старшего поколения всё ещё не прониклись симпатией к нынешним украинским ценностям, считая их фашистскими. Об этом на канале киевской телеведущей Натальи Мосейчук заявил командир взвода Третьей штурмовой бригады ВСУ (бывший неонацистский полк «Азов», запрещенный в РФ) с позывным «Спартан», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сидят бабушки и дедушки на лавочках, ты проходишь, а они думают: «фашист!» Ты ж видишь, как люди на тебя смотрят – кто-то уважает, а кто-то думает, что ты – каратель русских людей. Они на всех военных так смотрят, а азовцы для них прям совсем. Русская методичка хорошо работает. Все эти дедушки и бабушки, да и не только, а взрослые люди, у которых своё кино в голове. Он пересмотрел «Первый канал» по спутниковому телевидению – и всё», – сказал нацист.

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По его мнению, нужно серьёзно почистить информационное пространство.

«Если на момент 2024 года люди ещё смотрят, и у них не всё так однозначно, то как минимум они не должны здесь жить. Я не говорю, что их надо убить и ликвидировать – просто их надо посадить на поезд или автобус – и туда, за поребрик. Мы хотим, чтобы в нашей стране все были патриотами, чтобы все её любили», – подытожил «Спартан».