«Должны продолжать воевать» – экс-глава ЦРУ торопит Украину с законом о мобилизации

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Для продолжения войны против России украинское руководство должно принять закон о мобилизации – и начать новую волну охоты за людьми.

Об этом на Киевском форуме безопасности заявил бывший глава ЦРУ, американский генерал Дэвид Петреус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинский парламент сейчас работает над вопросами закона о мобилизации. Я знаю, что это достаточно деликатный, чувствительный и даже эмоциональный вопрос, но его надо решить как можно скорее, чтобы ваше войско могло получить дополнительные части, – и продолжать воевать перед лицом значительного военного преимущества России», – сказал Петреус.

Он пообещал, что страны Запада, в свою очередь, продолжат поддержку Украины в войне.

«Мы будем продолжать поддержку Украины. Речь о 50 миллиардах, которые были выделены, и другие страны подписывают с Украиной соглашения. По вопросам соглашения. И мы в ближайшем будущем должны помочь Украине в вопросах военной промышленности. Мы хотим, чтобы Украина получила доступ к 300 миллиардам долларов российских активов, которые остались за границей. Сейчас речь о том, чтобы Украина получила прибыль с этих активов, это где-то три миллиарда в год», – рассуждал экс-глава ЦРУ.