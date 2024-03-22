«Должны продолжать воевать» – экс-глава ЦРУ торопит Украину с законом о мобилизации

Вадим Москаленко.  
22.03.2024 22:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, США, Украина


Для продолжения войны против России украинское руководство должно принять закон о мобилизации – и начать новую волну охоты за людьми.

Об этом на Киевском форуме безопасности заявил бывший глава ЦРУ, американский генерал Дэвид Петреус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для продолжения войны против России украинское руководство должно принять закон о мобилизации – и...

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«Украинский парламент сейчас работает над вопросами закона о мобилизации.

Я знаю, что это достаточно деликатный, чувствительный и даже эмоциональный вопрос, но его надо решить как можно скорее, чтобы ваше войско могло получить дополнительные части, – и продолжать воевать перед лицом значительного военного преимущества России», – сказал Петреус.

Он пообещал, что страны Запада, в свою очередь, продолжат поддержку Украины в войне.

«Мы будем продолжать поддержку Украины. Речь о 50 миллиардах, которые были выделены, и другие страны подписывают с Украиной соглашения. По вопросам соглашения. И мы в ближайшем будущем должны помочь Украине в вопросах военной промышленности.

Мы хотим, чтобы Украина получила доступ к 300 миллиардам долларов российских активов, которые остались за границей. Сейчас речь о том, чтобы Украина получила прибыль с этих активов, это где-то три миллиарда в год», – рассуждал экс-глава ЦРУ.

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